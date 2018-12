Plötzlich standen sich die Männer mitten auf den Saarbahn-Schienen gegenüber.

Als sich eine der Gruppen in Richtung Futterstraße bewegte, folgte die andere Gruppe ihr. Sechs Streifenwagen der nahegelegenen Polizeiinspektion in der Karcherstraße rückten mit Blaulicht an. In der Futterstraße flog den Beamten plötzlich eine Glasflasche entgegen, die zu Bruch ging. Die Beamten liefen der Gruppe hinterher und stellten die jungen Männer in der Bahnhofstraße. Einer der eingekreisten Betrunkenen wollte flüchten, wurde von einem Beamten verfolgt und ging zu Boden – wie auch einige Meter entfernt vor einer Apotheke ein junger Mann mit einer Kopfverletzung. Er verweigerte nach dem Eintreffen eines Rettungswagens allerdings die Behandlung.

FOTO: BeckerBredel

Laut Polizei konnte die Lage „durch das Auftreten eines größeren Polizeiaufgebots“ unter Kontrolle gebracht werden. Dazu waren aus den umliegenden Dienststellen weitere Streifenwagen alarmiert worden. Auch die Bereitschaftspolizei und ein Diensthundeführer mit einem bedrohlich bellenden Hund griffen in das Geschehen ein. Verdächtige und Verletzte wurden zur Beweissicherung von der Polizei fotografiert, ihre Personalien wurden aufgenommen.

Hinweise an die Polizei Saarbrücken

unter Telefon (06 81) 9 32-12 33.

