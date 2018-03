Geschäfte am Sonntag geöffnet

(red) Die Geschäfte sind am kommenden Sonntag in mehreren saarländischen Städten und Gemeinden geöffnet. Sie laden am Sonntag, 18. März, zu entspanntem und stressfreiem Einkaufen ein. Dazu gehören laut einer IHK-Übersicht Eppelborn, Püttlingen, Saarlouis, St. Ingbert und St. Wendel. Die Stadt Püttlingen veranstaltet zusätzlich ein Osterprogramm und die beiden Städte Saarlouis und St. Wendel haben jeweils einen Ostermarkt organisiert. In St. Ingbert findet am gleichen Tag eine Tourismusbörse mit Biosphärenmarkt im Kuppelsaal statt.