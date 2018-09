später lesen Gemeinderat Schmelz wehrt sich gegen Polizeireform Teilen

Der Schmelzer Gemeinderat hat in einer seiner jüngsten Sitzung eine Resolution zur geplanten Polizeireform verabschiedet. Darin heißt es, eine geplante Veränderung in der Struktur des Polizeipostens Schmelz, insbesondere Personalreduzierungen bis hin zu einer Schließung des Postens entspreche nicht dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen in der Gemeinde Schmelz. Von red