Nach einem Bericht der Zeitung Républicain Lorrain richteten Demonstranten schwere Schäden in der Innenstadt an. Den dritten Samstag in Folge gingen die Gelbwesten in Frankreich auf die Straße, um ihren Unmut über die Spritpreise und die Politik von Präsident Macron zu demonstrieren. Dem Bericht zufolge hatten Demonstranten den Kreisel am Rathaus von Sankt Avold blockiert. Eine Gruppe von rund 50 Maskierten habe begonnen, Barrieren umzuwerfen, Pfosten aus der Verankerung zu reißen und am Busbahnhof Fenster einzuschlagen. In der Einkaufsstraße schlugen sie Schaufenster ein und plünderten ein Geschäft. Zwei Personen wurden festgenommen.