Frühling am Wochenende: T-Shirt-Wetter am Tag, aber kühl in der Nacht

Endlich: Dank Hoch „Leo“ hält am Wochenende der Frühling endgültig Einzug in Rheinland-Pfalz und Saarland. Bei bis zu 25 Grad dürften Viele zum ersten Mal in der Saison zum Eisessen gehen und sich in kurze Hosen und Kleider wagen - laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vom Freitag entsprechen diese Temperaturen nach meteorologischer Definition einem Sommertag. Allzulange draußen bleiben sollte man in den luftigen Klamotten aber noch nicht: Nachts kühlt es auf bis zu fünf Grad ab. Von dpa/lrs