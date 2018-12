Nach einem Fahrzeugbrand bei St. Ingbert hat die Feuerwehr Vorwürfe in sozialen Medien zurückgewiesen. Was war geschehen? Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr wurde Polizei und Feuerwehr ein brennendes Auto an der Landstraße 111 zwischen Hassel und Niederwürzbach in Höhe der Einmündung zum Reitsportzentrum Triebscheiderhof gemeldet. Ein seit mehreren Tagen dort abgestellter und unfallgeschädigter VW Golf Cabrio mit Saarbrücker Kennzeichen war, so vermutet die Polizei, von einem unbekannten Täter in Brand gesetzt worden. Ein Feuerwehrtrupp mit Atemschutz-Masken dämmte zuerst mit Wasser den Brand ein, um eine Ausbreitung des Brandes auf die Umwelt zu verhindern. Danach setzten die Feuerwehrleute eine Schaumpistole ein, um einem Wiederaufflammen des Brandes zu verhindern. Die Feuerwehr war mit drei Einsatzfahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz. Währenddessen war die Landstraße gesperrt. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Durch zahlreiche Kommentare zu dem Vorfall in den sozialen Medien sah sich die Feuerwehr zu einem Dementi genötigt. Während der Löscharbeiten postete nach Angaben der Feuerwehr ein Nutzer mehrere Videos in Facebook – untertitelt mit dem Text: „Autobrand im Junkerswald. Feuerwehr bekommt Feuer nicht in den Griff. Ich bete für alle Insassen aller beteiligten Fahrzeuge des schweren Autounfalls.“ Und: „Am Junkerswald brennt ein Auto und die Feuerwehr bekommt es ned richtig unter Kontrolle. brennt immer wieder lichterloh.“

Feuerwehr-Sprecher Florian Jung wollte das nicht unkommentiert lassen: „Es handelte sich hierbei nicht um einen Verkehrsunfall, und es befanden sich keine Personen in Gefahr oder in dem brennenden Fahrzeug.“ Auch der Vorwurf, dass die Feuerwehr den Brand nicht in den Griff bekommen habe, wies Jung zurück. „Die Feuerwehr hatte diesen Brand unter Kontrolle. Ein Pkw-Brand ist ein Routine-Einsatz.“

Hinweise auf den Brandstifter an Tel. (0 68 41) 10 60.