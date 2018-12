später lesen Fastnacht „Faasendbeatz“ am 11. Januar in der Litermonthalle Teilen

Am Freitag, 11. Januar, findet um 20.11 Uhr in der Litermonthalle in Nalbach der „Faasendbeatz“ statt. Dazu lädt der Verband Saarländischer Karnevalsvereine ein. Alle Teilnehmer tragen einen Ausschnitt aus Ihrem Repertoire vor.