Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat am heutigen Montag eine Übersicht mit allen 36 Terminen veröffentlicht, an denen Städte und Gemeinden dieses Jahr verkaufsoffene Sonntage und „lange Einkaufsnächte“ anbieten. „Mit der Aufstellung wollen wir den stationären Einzelhandel und die Verbraucher unterstützen. Die Verbraucher haben damit die Möglichkeit, sich frühzeitig zu informieren, an welchen Sonntagen und in welcher Kommune sie bei uns im Saarland entspannt einkaufen können“, teilt IHK-Geschäftsführer Dr. Carsten Meier in einer Pressemitteilung mit.

Das sind die bisherigen Termine in der Übersicht:

17. März 2019: St. Ingbert

31. März 2019: Dillingen

7. April 2019: Homburg, Saarlouis, St. Wendel, Völklingen

14. April 2019: Merzig, Neunkirchen, Saarbrücken

5. Mai 2019: Dillingen, Neunkirchen, St. Ingbert

12. Mai 2019: Blieskastel

16. Juni 2019: Merzig, St. Wendel

15. August 2019: Homburg

25. August 2019: St. Wendel

14. September 2019: St. Wendel - lange Einkaufsnacht

15. September 2019: Dillingen

6. Oktober 2019: Saarbrücken, Saarlouis, St. Ingbert

13. Oktober 2019: Homburg

20. Oktober 2019: St. Wendel

27. Oktober 2019: Neunkirchen, Merzig

31. Oktober 2019: Merzig - lange Einkaufsnacht

3. November 2019: Saarbrücken, St. Ingbert

10. November 2019: Dillingen

1. Dezember 2019: Homburg, Merzig, Neunkirchen, Saarlouis

7. Dezember 2019: Saarbrücken - lange Einkaufsnacht

14. Dezember 2019: Saarlouis - lange Einkaufsnacht