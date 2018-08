Bundespolizei fasst Mitglied einer Diebesbande

Beamten der Bundespolizei nahmen am vergangenen Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr einen mit Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Düsseldorf gesuchten Einbrecher auf der A 6 an der Goldenen Bremm fest. Er war Beifahrer eines aus Frankreich kommenden Autos. Dem 25-jährigen Algerier, der auch im Besitz der französischen Staatsangehörigkeit ist, wird in mehreren Fällen gewerbs- und bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen, wie die Bundespolizeiinspektion Bexbach gestern mitteilte. Er wurde dem Haftrichter am Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken gebracht.