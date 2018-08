später lesen Pflege Klinikbeschäftigte laden Saar-Politiker nach Homburg ein Teilen

Beschäftigte an der landeseigenen Uniklinik in Homburg (UKS) haben sich mit einem Schreiben an die saarländische Politik gewandt. In dem Brief laden sie Politiker ein, die Uniklinik zu besuchen und sich vor Ort ein Bild über die Arbeitsbelastung zu machen.