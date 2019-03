Das schöne Frühlingswetter lockte am Donnerstag die Saarländer nach draußen und die Polizeitaucher sogar ins Wasser. Das war mit vier bis sechs Grad allerdings noch recht frisch. „Im Trockentauchanzug kann man das aber aushalten“, sagte Thomas Bettingen, der Tauch-Einsatzleiter der Bereitschaftspolizei. Seine Leute trainierten in Saarbrücken mehrere Stunden lang zwischen Landtag und Staatstheater mit einer Fahrzeug-Karosserie, die immer wieder in die Saar abgelassen und herausgehoben wurde. „Das Auto muss mit Sonar gesucht werden, dann von einem Taucher aufgespürt und gesichert, dann mit dem Kran geborgen werden. All diese Arbeitsschritte müssen wir trainieren“, erklärte Bettingen.

Dazu verwendete die Polizei eine reine Blech-Karosserie, die ohne Umweltgefahren für solche Übungen genutzt werden kann. Insgesamt hat die Einheit zwölf einsatzbereite Taucher, deren Hauptaufgabe es ist, in Gewässern nach Beweismitteln zu suchen. Das können Tatwerkzeuge, Waffen oder Diebesgut sein. „Nur selten suchen wir nach Vermissten oder bergen Leichen“, so Bettingen. Bei den rund 20 bis 30 Einsätzen pro Jahr suche man überwiegend nach Sachen. Dabei sei es wichtig, dass bei der Bergung keine Beweise zerstört werden.

(bub)