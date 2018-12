Nur zehn der 77 saarländischen Bahnhöfe und Haltepunkte verfügen über einen Warteraum für Fahrgäste. Beheizt ist davon kein einziger. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des saarländischen Grünen-Bundestagsabgeordneten Markus Tressel hervor. Viele Sitzplätze im Warmen gibt es demnach auch nicht. In Saarbrücken sind es zwar 45, in Völklingen und Saarlouis aber nur jeweils sechs. In St. Wendel und St. Ingbert gibt es keine einzige Sitzgelegenheit. „Reisende müssen sich in der winterlichen Kälte die Beine in den Bauch stehen“, sagt Tressel. „Gerade alte und behinderte Menschen haben darunter zu leiden.“

Aus Sicht des Grünen-Chefs ist die Ausstattung vieler Bahnhöfe im Saarland völlig unzureichend: „Das Nachsehen haben Pendlerinnen und Pendler, insbesondere auch Reisende. Viele bleiben sprichwörtlich im Regen stehen.“ Auch Überdachungen, Parkplätze, Schließfächer und Toiletten seien selten. Nur acht Bahnhöfe verfügen über Toiletten. „Sogar größere Bahnhöfe wie Völklingen, St. Ingbert oder St. Wendel sind ohne sanitäre Anlagen“, kritisiert Tressel. Schließfächer gibt es nur in Saarbrücken und Homburg.

59 der 77 Bahnhöfe haben einen Park-and-Ride-Parkplatz. Viele davon hätten aber nicht genügend Stellplätze, sagt Tressel. Wie viele es tatsächlich sind, geht aus der Antwort der Bundesregierung nicht hervor. Bike-and-Ride-Angebote – also Möglichkeiten, das Fahrrad sicher abzustellen – gibt es nur an elf Bahnhöfen. „Hier gibt es massiven Nachholbedarf, um die dringend notwendige Verknüpfung zwischen Bahn und Auto beziehungsweise Fahrrad voranzubringen“, sagt Tressel.

34 der 77 Bahnhöfe sind zudem nicht stufenfrei – ein wesentliches Kriterium für Barrierefreiheit. Neun Bahnhöfe will die Deutsche Bahn (DB) in den kommenden Jahren für mindestens 14,9 Millionen Euro – finanziert durch Bund und Land – im Rahmen des „Bahnhofsentwicklungsprogramms“ barrierefrei umbauen. Demnach sollen 2019 Bierbach und Blieskastel-Lautzkirchen umgestaltet und damit für jedermann zugänglich werden. 2020 sollen Bübingen, Güdingen, Hanweiler-Bad Rilchingen, Ottweiler und Perl folgen, 2021 Dirmingen und 2023 Landsweiler-Reden. In Sulzbach wird seit 2016 gebaut.

Die Grünen fordern eine Investitionsoffensive von Bund, Bahn, Land und Kommunen für die saarländischen Bahnhöfe, damit diese auch für wachsende Fahrgast-Zahlen bestmöglich gerüstet sind. Wer die Verkehrswende ernst nehme, müsse bei den Bahnhöfen beginnen, ist Tressel überzeugt. „Soll die Bahn im Wettbewerb mit dem Auto attraktiv sein, braucht es die nötige Infrastruktur.“

(noe)