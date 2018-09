später lesen Europa-Union Saar „Europa-Dank-Fest“ mit regionalen Produkten Teilen

Am 7. Oktober veranstaltet die Europa-Union Saar am Erntedankfest ein „Europa-Dank-Fest“ auf dem Tiblisser Platz in Saarbrücken. Von 12 bis 16 Uhr wird es dann einen kleinen Markt mit Produkten aus der SaarLorLux Region geben.