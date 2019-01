Fast eineinhalb Jahre nach einem mutmaßlichen Mordversuch in Osburg (Kreis Trier-Saarburg) kommt der Fall am heutigen Mittwoch in die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“. Die Ermittler hoffen, durch neue Hinweise den Täter zu finden.

Dieser feuerte laut Polizei am 12. August 2017 aus kurzer Distanz auf den geschlossenen Rollladen eines Wohnhauses. „Die Schrotkugeln durchschlugen sowohl den Rollladen als auch die Fensterscheibe und drangen in die gegenüberliegende Wand ein.“ Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine gezielte Attacke handelte, die den 35-jährigen Bewohner des Hauses treffen sollte.

Der Mann schlief zum Tatzeitpunkt auf einer Couch, die direkt unter dem durchschossenen Fenster stand. „Es ist nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass der Geschädigte nicht verletzt oder getötet wurde“, erklärte die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Trier bewerte die Tat als versuchten Mord.

Der Fall wird unter dem Titel „Mordversuch auf dem Sofa“ ausgestrahlt. Für Hinweise, die zum Täter führen, ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

Zudem zeigt „Aktenzeichen XY... ungelöst“ einen Fall aus Landau. Es geht um einen Überfall von drei mit Baseballschlägern bewaffneten Männern auf einen Supermarkt in Landau-Godramstein vor knapp zwei Jahren. Die Straftat werde in der Sendung nachgestellt, teilten die Behörden in Landau am Dienstag mit.

Die mit Sturmmasken vermummten Räuber sollen am 18. Januar 2017 mehrere Tausend Euro erbeutet haben, wie es damals hieß. Die Männer schlugen demnach auf den Tresen der Bäckerei und auf das Laufband an der Kasse ein. Dabei sollen sie „Überfall“ gerufen haben. Die Kassiererin und anwesende Zeugen flüchteten. Die Täter nahmen die Kasse mit dem Bargeld und flüchteten Richtung Sportplatz. Die Kripo hofft durch die TV-Ausstrahlung auf Hinweise zu den Räubern, die zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein sollen.

Sendetermin: Heute um 20.15 Uhr im ZDF.