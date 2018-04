56-Jährige bei Überfall in Lebach schwer verletzt

Bei dem Täter soll es sich um den früheren Lebensgefährten der Frau handeln, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 67-Jährige habe der Frau in der Nacht zum Samstag nach einem Streit mit der Faust gegen Kopf und Oberkörper geschlagen und ihr dann die Umhängetasche entrissen. Darin waren laut Polizei etwas Bargeld, ein Handy und Ausweispapiere. Der Mann konnte samt Diebesgut mit einem Auto in unbekannte Richtung flüchten. Die Frau erlitt bei der Tat unter anderem einen Rippenbruch. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.