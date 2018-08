später lesen Mann leblos aufgefunden 46-Jähriger ist 20. Drogenopfer Teilen

Ein 46-jähriger Mann ist das 20. Drogenopfer im Saarland in diesem Jahr. Wie das Landespolizeipräsidium mitteilt, wurde der Mann am späten Vormittag des 8. August in seinem Zimmer in einem Pflegeheim im Regionalverband tot aufgefunden. red