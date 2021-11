Weihnachtsmarkt-Überblick : Zwei weitere Weihnachtsmärkte im Saarland fallen den steigenden Corona-Zahlen zum Opfer

Foto: BeckerBredel

Wegen steigender Corona-Zahlen wurden die ersten Weihnachtsmärkte im Saarland abgesagt. Eine weitere Gemeinde zog am Dienstag die Reißleine und sagte zwei geplante Märkte aufgrund der kritischen Infektionslage ab. Welche nach jetzigem Stand noch stattfinden und sollen welche Regeln gelten – ein Überblick.

Von Klaudia Kendi-Prill

Die Corona-Zahlen im Saarland erreichen weiterhin Höchststände. Angesichts dieser Entwicklung haben bereits mehrere saarländischen Gemeinden die Reißleine gezogen und ihre Weihnachtmärkte abgesagt. Auch am Dienstag erfolgten zwei weitere Absagen, diesmal aus der Gemeinde Nalbach. Nach einer Abwägung der aktuellen Corona-Lage sei man zu dem Schluss gekommen, den Adventsmarkt 2021 in Nalbach und den Weihnachtsmarkt in Körprich absagen zu müssen.

Das teilte die Gemeinde per Pressemitteilung am Dienstagnachmittag mit. Man wolle die Märkte nicht zu Orten der Neuansteckung und Weiterinfizierung werden lassen. Grundlage der Entscheidung seien auch die Zahlen in der Gemeinde Nalbach selbst, wo aktuell eine Inzidenz von über 320 herrsche.

„Es ist wichtiges Ziel und Gesamtstrategie in der Pandemiebekämpfung der Gemeinde Nalbach“, kommentierte Bürgermeister Peter Lehnert die Entscheidung, „einen weiteren Lockdown, eine Schließung der Kindergärten und Schulen zu vermeiden und die Wirtschaft, die Gastronomie und den Handel gerade nach der existenzbedrohenden, zurückliegenden Krisenzeit in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit offen zu halten“.

Erste Weihnachtsmarkt-Absage aus Saarbrücken

Am späten Montagabend wurde die erste Absage eines Marktes aus Saarbrücken bekannt. Die Veranstalter des Weihnachtsmarktes im Nauwieser Viertel teilten auf Facebook mit, dass mit weiteren Einschränkungen zu rechnen sei, was organisatorisch viele Hürden verursache. „Wenn geplante Operationen im Winter wegen Corona-Patienten in den ohnehin schon stark belasteten Krankenhäusern verschoben werden, hört der Spaß auf“, so die Verantwortlichen. Der Weihnachtsmarkt im Nauwieser Viertel hätte vom 3. bis zu 12. Dezember mit einem kreativen Mitmach-Angebot stattfinden sollen.

Auch der Einöder Weihnachtsmarkt ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Er sollte am 11. und 12. Dezember auf dem Dorfplatz stattfinden. „Aufgrund der aktuellen Situation“ ist außerdem der am 27. November geplante „Adventszauber“ in Friedrichsthal abgesagt worden. Der Weihnachtsmarkt des DJK Bildstock in Friedrichtsthal kann jedoch wie geplant stattfinden, so die Veranstalter. Da ein umzäuntes Gelände vorhanden ist, könnte sich der Ausrichter den Corona-Regeln anpassen.

Illinger Burg-Adventsmarkt abgesagt

Neue Weihnachtsaktionen in Saarbrücken

Am Montag wurde ebenfalls der Illinger Burg-Adventsmarkt abgesagt. Das teilte die Gemeinde auf Facebook mit. „Wir tun dies schweren Herzens“, wird Bürgermeister Armin König in der Mitteilung zitiert. „Wir hatten drei Dutzend Marktstände vorbereitet, das Programm stand, und wir hätten vor allem den Kindern diesen Weihnachtsmarkt gern geboten“, so König weiter. Dennoch sei die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Lage nicht vertretbar.

Bereits in der vergangenen Woche wurden zahlreiche Märkte abgesagt. „Der Wadgasser Weihnachtsmarkt 2021 wird nicht stattfinden. Es gibt im Saarland in dieser Pandemie wenig bis keinen Planungshorizont und viele Beschränkungen oder Lockerungen treffen uns immer kurzfristig“, erklärte Bürgermeister Sebastian Greiber. „Das geht schon in der ganzen Pandemie so. Wir müssen also davon ausgehen, dass auch im Saarland schon bald wieder Einschränkungen beschlossen werden und dieses Mal wieder sehr spät kommuniziert werden.“

Absagen in Wadgassen, Dirmingen, Kirkel, Holz, Wemmetsweiler

Auch der Weihnachtsmarkt in Schmelz ist kurzfristig abgesagt worden. Dieser sollte wie der Waldgasser Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende stattfinden. „Wir dürfen die Augen vor den derzeit stark zunehmenden Infektionen nicht verschließen, da hilft auch kein Abwarten“, erklärte der Schmelzer Bürgermeister Wolfram Lang am Dienstagnachmittag vergangener Woche.

Drei weitere Absagen folgten daraufhin am Freitag: Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in und an der Borrwieshalle in Dirmingen wurde mittlerweile auch abgesagt. Das teilte der lokale Kulturverein mit. Der Markt hätte am ersten Adventswochenende stattfinden sollen.

Auch der Weihnachtsmarkt auf der Burg Kirkel ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation jetzt offiziell abgesagt. Die „Kirkeler Burgweynacht“ war für den 10. und 11. Dezember geplant.

Gleiches gilt für den geplanten Weihnachtsmarkt in Holz. Durch die geplante Einführung der 2G-Regel sei der organisatorische Aufwand für den Markt zu hoch, schrieb der Veranstalter am Freitag auf Facebook. Deshalb könne er auch dieses Jahr nicht stattfinden.

Am Samstag folgte die nächste Absage: Auch der Nikolausmarkt in Wemmetsweiler findet in diesem Jahr erneut nicht statt.

2G bei Weihnachtsmarkt in Merzig

Einen anderen Weg schlägt die Stadt Merzig ein. Glühwein und Lebkuchen soll es auf dem Weihnachtsmarkt 2021 nur für Genesene und Geimpfte geben. Nur diese werden zwischen dem 25. November bis 24. Dezember Zutritt zu den eingezäunten Märkten an der Pfarrkirche St. Peter und an der Nikolauskirche erhalten. Hiervon ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren, die keinen Testnachweis erbringen müssen. Auf beiden Märkten müssen die Besucherinnen und Besucher keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und können ohne Abstandsregelungen die weihnachtliche Atmosphäre genießen.

Sorgen macht man sich auch in St. Wendel. Dort soll der Weihnachtsmarkt vom 4. bis 12. Dezember stattfinden. Aktuell gehe man jedoch noch davon aus, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Ein Sprecher der Stadt weist jedoch darauf hin, das die aktuelle Planung von der aktuellen Corona-Verordnung abhänge.

Diese Weihnachtsmärkte sollen 2021 im Saarland stattfinden

Regionalverband Saarbrücken

Christkindl-Markt Saarbrücken, Sankt Johanner Markt (22.November. bis bis 23. Dezember)

Saarbrücker Weihnachtsgarten, Deutsch-Französischer Garten (26. November bis 28. November)

Kaltnaggischer Weihnachtsmarkt Herrensohr, Kirchvorplatz (27. November)

Heidstocker Christkindlmarkt, Festplatz Heidstock (10. bis 12. Dezember)

Walpershofer Weihnachtsmarkt, Riegelsberg (11. Dezember)

Weihnachtsmarkt des DJK Bildstock in Friedrichsthal (27./28. Dezember)

Landkreis Neunkirchen

Wiebelskircher Weihnachtsmarkt (26. bis 27. November)

Neunkircher Hundeweihnachtsmarkt, Bahnhofstraße (28. November)

Weihnachtsmarkt Wellesweiler, Stengelplatz (18. bis 19. Dezember)

Weihnachtsmarkt Schiffweiler, Stennweiler (27. bis 28. November)

Ottweiler Weihnachtsmarkt, Schlossplatz (26. bis 28. November)

Weihnachtsmarkt im Zoo Neunkirchen (17. bis 20. Dezember)

Landkreis Saarlouis

Weihnachtsmarkt Saarlouis, Kleiner Markt (22. November bis 23. November)

Weihnachtsmarkt Dillingen, Gleisdreieck unter Einbindung der Stummstraße (1. bis 5. Dezember)

Weihnachtsmarkt Bous (11. bis 12. Dezember)

Adventsmarkt in Lebach, Pfarrkirche Lebach (11. bis 12. Dezember)

Saarpfalz-Kreis

Homburger Nikolausmarkt, Historischer Marktplatz (26. November bis 6. Dezember)

Homburger Weihnachtsdorf, Christian-Weber-Platz (5. bis 30. Dezember, am 25. und 26. geschlossen)

Menger-Bolcher Weihnachtsmarkt, Bliestalhalle (4. bis 5. Dezember)

Weihnachtsmarkt Hassel, Marktplatz (11. Dezember)

Beeder Weihnachtsmarkt, Hasenheim (11. bis 12. Dezember)

Weihnachtsmarkt Jägersburg, Schloss Jägersburg (11. bis 12. Dezember)

Weihnachtmarkt St. Ingbert, Fußgängerzone (17. bis 19. Dezember)

Weihnachtmarkt Limbach, FC Palatia Limbach 1916 e. V. (4. bis 5. Dezember)

Landkreis St. Wendel

Weihnachtszauber in St. Wendel, Innenstadt (4. bis 12. Dezember)

Weihnachtsmarkt Kastel, Castellum Kastel (27. November)

Weihnachtsmarkt Braunshausen, Bürgerhaus (28. November)

Weihnachtsmarkt Sitzerath, Benkelberghalle (5. Dezember)

Weihnachtsmarkt in Haupersweiler, Gemeinde Freisen (11. Dezember)

Landkreis Merzig-Wadern