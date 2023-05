Innovative Herzdiagnostik Alternative zum Herzkatheter – diese zwei Saar-Kliniken sind dafür gerüstet

Eine Herzkatheter-Untersuchung ist allerdings nicht risikolos. Es kann schlimmstenfalls zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen, Blutungen oder einem Schlaganfall kommen. Doch es gibt Alternativen zum Katheter: Untersuchungen in der Röhre. Gemeint ist eine Computertomografie oder eine Magnetresonanztomografie. Im Saarland werden diese Verfahren in vielen Krankenhäusern schon seit Jahren eingesetzt. Doch derzeit übernehmen die Krankenkassen für gesetzlich versicherte Patienten nur in Ausnahmefällen die Kosten, zum Beispiel bei Notfall-Patienten. Das könnte sich bald ändern. Die Techniker-Krankenkasse hat im Saarland mit dem Herzzentrum der SHG-Kliniken in Völklingen und mit der Praxis für Radiologie und Nuklearmedizin im Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis separate Verträge geschlossen, sodass Patienten mit Verdacht auf eine koronare Herzerkrankung vorrangig per Computertomografie (Kardio-CT) oder Magnetresonanztomografie (Kardio-MRT) untersucht werden können.