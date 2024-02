Etliche Demonstranten erwartet Zwei Demos gegen Rechtsextremismus am Wochenende im Saarland

Die Recherche von Correctiv über ein geheimes Treffen von Rechtsextremen und AfD-Politikern hat in ganz Deutschland eine Welle von Protesten ausgelöst – so auch im Saarland. Nach etlichen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, unter anderem in Saarbrücken, Saarlouis und St. Wendel, stehen jetzt am Wochenende wieder zwei Demonstrationen an.