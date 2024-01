„In vielen Praxen werden die Lichter ausgehen“ Zahnärzte im Saarland protestieren gegen „Frontalangriff“ der Ampel-Regierung

Jammern auf hohem Niveau – keine andere Redewendung wird so oft verwendet, wenn Ärzten vorgehalten wird, dass sie über die Höhe ihres Verdienstes klagen. Jetzt stimmen die Zahnärzte im Saarland ein Klagelied an wegen der Budgetierung der zahnärztlichen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Das im November 2022 in Kraft getretene Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-FinStG) regelt unter anderem die Zahnarzthonorare. Neu in dem Gesetz ist, dass der jährliche Honorarzuwachs der Zahnärzte für die Jahre 2023 und 2024 gedeckelt wurde. „Der Verdienst steigt also in geringerem Maße als sonst“, erklärt Janka Hegemeister, Pressereferentin des GKV-Spitzenverbandes. Dies sei eine Maßnahme des GKV-FinStG. Zahnärztliche Leistungen seien zum Teil budgetiert, aber das sei nicht neu, so Hegemeister.