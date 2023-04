„Analyse zeichnet ein dramatisches Bild“ Zahl der Lungen-Infektionen bei Babys im Saarland steigt drastisch

Im Saarland mussten in den vergangenen Monaten drastisch mehr Neugeborene und Säuglinge mit dem sogenannten RS-Virus in Kliniken behandelt werden. In dieser Altersgruppe erkrankten in der Saison 2021/22 sechsmal so viele Mädchen und Jungen schwer am Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) wie 2018/19, der letzten Vor-Corona-Saison.