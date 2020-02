Nach Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Hamburg : Saarland will Vollverschleierung im Schulunterricht verbieten

Saarland will Vollverschleierung im Schulunterricht verbieten

Wie Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hamburg plant nun auch die saarländische Landesregierung ein Verbot der Vollverschleierung von Schülerinnen im Unterricht.

Derzeit bereite man eine Änderung des Schulordnungsgesetzes vor, um auch weiterhin "eine funktionierende Kommunikation im Unterricht" gewährleisten zu können, teilte die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Donnerstag in Saarbrücken mit. In Bayern und Niedersachsen existiert ein solches Gesetz bereits.