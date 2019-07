Neue Regelung ab 1. August : Saarland lockert Regeln für Behindertenparkplätze

Saarbrücken Die Landesregierung will das Parken für behinderte Menschen erleichtern. Kritiker fordern weitere Schritte.

Der Sozialverband VdK Saarland übte allerdings Kritik. Die neuen Regeln seien zwar ein „Schritt in die richtige Richtung“, griffen aber zu kurz. So seien keine Parkerleichterungen für Menschen mit akuten Gehbehinderungen, etwa nach schweren Operationen, vorgesehen. Zudem fehle es bereits jetzt im ganzen Saarland an Parkmöglichkeiten. „Mit der Erweiterung des berechtigten Personenkreises muss dringend eine Erhöhung der Zahl der Behindertenparkplätze einhergehen“, erklärte der Sozialverband.