290 Millionen Euro zusätzlich für Sanierung Als „Inspiration für Bürger“: Landesregierung will eigene Gebäude energetisch sanieren

Die saarländische Landesregierung will in Sachen Klimaschutz und Wärmewende einen eigenen Beitrag leisten und einen großen Teil der Gebäude in Besitz des Landes bis 2040 energetisch sanieren und mit Photovoltaik-Anlagen ausstatten. Das bestätigte das Bau- und Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung. Wie aus dem Erstentwurf des Klimaschutzkonzepts der Landesregierung hervorgeht, sollen 60 bis 100 der aktuell 185 Landesliegenschaften saniert werden.