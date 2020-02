Nikab oder Burka nicht im Unterricht : Land will Gesichtsschleier an Schulen verbieten

Saarbrücken Ein Urteil in Hamburg ist der Auslöser. Das Saarland will nun per Gesetz verhindern, dass Mädchen im Unterricht eine Vollverschleierung tragen.

Obwohl es im Saarland bisher keinen einzigen Fall gab, will die große Koalition Schülerinnen das Tragen einer Vollverschleierung im Unterricht per Gesetz verbieten. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) kündigte dazu eine Änderung des Schulordnungsgesetzes an. Sie reagiert damit auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Hamburg. Das Gericht hatte vor wenigen Tagen entschieden, dass einer Schülerin mit Nikab (Gesichtsschleier) die Teilnahme am Unterricht nicht verwehrt werden darf, solange es dazu keine eindeutige Regelung im Schulgesetz gibt.

„Zu einem offenen, respektvollen Umgang und einem geregelten Miteinander gehören auch die Kommunikation und der freie Diskurs“, sagte Streichert-Clivot. Gestik und Mimik müssten wahrnehmbar sein. „Wir bestärken Schülerinnen und Schüler darin, aufgeklärte und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen – auch bei der Wahl ihrer Bekleidung. Maßgeblich ist für uns immer, dass an unseren Schulen in jedem Fall eine funktionierende Kommunikation von Angesicht zu Angesicht sichergestellt ist und Grundrechte gewahrt sind.“ Auch das geltende Schulordnungsgesetz gehe von diesem Leitsatz aus. Mit der Gesetzesänderung soll nun Rechtssicherheit geschaffen werden.