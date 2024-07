Wie das Saarland seine Klimaziele erreichen will Saarland will 1,47 Milliarden Euro in Klimaschutz investieren

Die größten Einsparpotenziale in Sachen CO 2 sieht das IZES im Bereich der saarländischen Industrie. Sollte die Umstellung auf Grünen Stahl bis 2030 nicht gelingen, könnten die Klimaschutzziele nicht erreicht werden, so das Institut. Große Einsparungen sind nach dem Klimaschutzkonzept auch im Bereich der Heizwärme nötig. Öffentliche und private Gebäude müssen demnach auf eine regenerative Wärmeversorgung umgestellt werden. Zudem seien dringend Investitionen in Gebäudesanierungen notwendig. Das IZES führt im Klimaschutzkonzept eine große Zahl an Maßnahmen auf, die saarländische Hauseigentümer betreffen. „Aufgrund des hohen Sanierungsrückstaus, der niedrigen Gebäudestandards und eines hohen fossilen Brennstoff-Anteils besteht ein erhebliches Potenzial für Energieeinsparungen und entsprechende Reduzierungen der Treibhausgas-Emissionen“, so steht’s im Klimaschutzkonzept. Das IZES schließt daraus: „Steigende CO 2 -Preise und mögliche geopolitische Konflikte sowie weiter steigende Brennstoffkosten führen dazu, dass alle Saarländerinnen und Saarländer künftig weitere Heizkostensteigerungen bewältigen müssen, sofern sie die Energiebedarfe ihrer Gebäude nicht deutlich reduzieren.“