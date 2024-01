Viel Lotto-Glück im letzten Jahr Saartoto zieht Bilanz für 2023: Mit welchen Tipps zwei Saarländer zu Millionären wurden

Fünf Großgewinne über 75 000 Euro gingen jeweils in den Regionalverband Saarbrücken und in den Landkreis Neunkirchen, drei Großgewinne gingen jeweils in den Landkreis St. Wendel und Saarlouis, zwei Großgewinne in den Saarpfalz-Kreis und ein Großgewinn in den Landkreis Merzig-Wadern. Auch zwei französische Tipper und ein Tipper aus Rheinland-Pfalz hatten großes Glück. Sie spielten in einer saarländischen Annahmestelle und erzielten jeweils Großgewinne über 75 000 Euro in den Lotterien Lotto 6aus49, Super 6 und Spiel 77.