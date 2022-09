Kommentar über das Bildungssystem im Saarland : Auch in Krisen an der Schule der Zukunft bauen

Ein Avatar-Roboter, der von einem an Krebs erkranktes Kind im Klassensaal genutzt wird. Geht in Deutschlands Schulen noch mehr Zukunft? Foto: dpa/Michael Reichel

Meinung Saarbrücken Corona und Energie – aktuelle Krisen drängen Defizite und Probleme an Schulen im Saarland schnell in den Hintergrund. Das darf nicht so sein, meint SZ-Redakteurin Sophia Schülke.