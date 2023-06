Vor dem dritten Scrabble-Saarland-Cup Wie ein Saarbrücker mit Psychologie-Fachwissen zum deutschen Scrabble-Champion wurde

Dings? Kein Witz: Der Mann heißt wirklich so. Ein Nachname, wie geschaffen für einen zweifachen Deutschen Meister im Wörterlegespiel Scrabble: Nach 2021 konnte sich der gebürtige Saarbrücker Alexander Dings just am 17. Mai 2023 erneut auf Bundesebene durchsetzen. Wobei es sich streng genommen um eine deutschsprachige Meisterschaft handelt, denn in Nienburg an der Weser durften auch Leute aus Ländern wie Österreich oder der Schweiz teilnehmen. Und weil Dings, Jahrgang 1992, im vergangenen Jahr außerdem die fünfte Liga der Champions für sich entschieden hat, ist er der einzige Top-Spieler, der beide Titel tragen darf.