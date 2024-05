Amtliche Unwetterwarnung Wetterdienst warnt: Extrem ergiebiger Dauerregen im Saarland

Ebenfalls für das komplette Saarland besteht zeitgleich eine amtliche Warnung vor vereinzelten starken Gewittern. Auch in diesem Kontext kann Starkregen auftreten - bis zu um 25 Liter, örtlich sogar bis zu 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Über die Warn- und Informationssysteme Katwarn und Nina wurden dazu am Donnerstag bereits amtliche Unwetterwarnungen herausgegeben. Sie gelten weiterhin, derzeit bis Freitag 18 Uhr.