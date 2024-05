Wetterprognose Wetterdienst warnt: Unwetter mit Starkregen und Gewitter im Saarland erwartet

Bei diesem Wetter kommen keine Sommer-Gefühle auf: Gewitter, Regen und stürmische Böen – der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Saarland am Donnerstag und an den darauffolgenden Tagen mit Unwetter. In der Nacht zum Freitag soll ein teils ergiebiger Dauerregen einsetzen. In 12 bis 24 Stunden seien Mengen über 50 Liter pro Quadratmeter sehr wahrscheinlich. Besonders im Saarland und in der Südpfalz könne es lokal zu einem extrem ergiebigen Dauerregen mit Mengen über 80 Liter pro Quadratmeter in bis zu 24 Stunden kommen.