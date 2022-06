Erst am Montag wird es kühler : 36,4 Grad am Samstag in Burbach gemessen – Hitzewarnung gilt auch am Sonntag

Foto: dpa/Thomas Warnack

Saarbrücken Am Samstag kletterten die Temperaturen im Saarland bis auf 36,4 Grad. Ein neuer Hitzerekord blieb allerdings auch – dank Saharastaub. Am Abend und am Montag könnten im Saarland jetzt Hitzegewitter drohen.

36,4 Grad in Saarbrücken-Burbach, 36,3 in Neunkirchen-Wellesweiler und 35,8 in Perl-Nennig: Das waren laut Kachelmannwetter.com am Samstag (18. Juni) die drei Höchstwerte im Saarland. Der befürchtete neue Hitzerekord im Juni blieb aus. Dafür soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wohl auch der Saharastaub gesorgt haben, der den Himmel eingetrübt habe und somit die Sonneneinstrahlung verringerte. Damit bleibt der 30. Juni 2019 mit damals 37,3 Grad in Saarbrücken-Burbach weiterhin die höchste je gemessene Juni-Temperatur.

Auch an diesem Sonntag (19. Juni) warnt der DWD vor Hitze und erhöhter UV-Strahlung. Die Hitze-Warnung gilt noch bis 19 Uhr. Ab 16 Uhr schon lässt laut dem DWD dann die UV-Strahlung etwas nach. Längere Aufenthalte im Freien sollten auch heute noch gemieden werden. Auch im Schatten empfiehlt der DWD ein sonnendichtes Hemd, eine lange Hose, eine Sonnenbrille und einen breitkrempigen Hut zu tragen. Außerdem sollte eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30 auf die Haut aufgetragen werden.

Zudem hat der DWD für den Regionalverband Saarbrücken, den Saarpfalz-Kreis und den Landkreis Neunkirchen eine amtliche Warnung vor Windböen herausgegeben. Bis 18 Uhr sind hier Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h drin. In höheren Lagen müsse mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden.

Im Tagesverlauf können sich dann insbesondere im Bergland vereinzelt Gewitter bilden. Dabei ist laut DWD örtlich Starkregen von bis zu 25 Liter pro Quadratmeter möglich. Sturmböen um die 80 km/h und Hagel seien eher gering wahrscheinlich. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 29 und 37 Grad.

In der Nacht zum Montag steigt allmählich die Gewittergefahr mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Die Temperaturen fallen auf bis zu 14 Grad. Nach Mitternacht kann der Starkregen bis zu 35 Liter pro Quadratmeter in mehreren Stunden bringen. Lokal besteht Unwettergefahr mit noch größeren Regenmengen.