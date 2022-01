Vorhersage der Meteorologen : Das Wetter im Saarland schwankt zwischen Sonnenschein und Schneefall

Saarbrücken Die einzige Konstante der nächsten Tage: Autofahrer und Fußgänger gleichermaßen müssen mit glatten Straßen und Wegen rechnen. Ansonsten ist Abwechslung im Programm. Das sagen die Wetterfrösche für die kommenden Tage voraus.

Frostige Grade hauptsächlich in der Nacht, zwischendurch immer wieder ein Wechsel von Auflockerungen und Schauern von oben: So sieht in groben Zügen das aus, was die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach fürs Saarland bis zum Wochenende ankündigen.