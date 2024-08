Wetter-Bericht Bis zu 34 Grad – Hitze zieht nochmals kräftig ins Saarland

Denn mit dem neuen Monat am Sonntag beginnt auch der meteorologische Herbst. Denn der September gehört bereits zu den Herbstmonaten. Bis dahin aber hat der Sommer die Region noch kräftig im Griff. Wenn sich am Mittwoch, 28. August, vereinzelte Nebelfelder aufgelöst haben, dann kehrt purer Sonnenschein übers Saarland zurück. Rasch steigen die frischen Werte der Nacht. Am Nachmittag sollen sie nach DWD-Prognose bis zu 33 Grad erreichen. Mit Regen ist dabei ausgeschlossen.