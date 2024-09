Wetter-Bericht des DWD Erneuter Hitze-Schock erwartet – im Saarland drohen extreme Gewitter

So bleibt es wohl auch am Mittwoch: Wolken, Regen, Gewitter im Wechsel. Örtlich kann es auch wieder zu heftigem Platzregen kommen. Während im Saarland maximal 26 Grad an diesem Tag erwartet werden, droht dem Osten der Republik ein Hitze-Schock mit neuen September-Rekordwerten. Bis zu 35 Grad sind bislang angesagt.