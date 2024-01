Polarluft bringt Wetterumschwung Bis zu minus zehn Grad möglich: Ab wann es im Saarland richtig kalt wird

Schon in der Nacht auf Montag prognostiziert der DWD aber Temperaturen zwischen minus vier und minus sieben Grad. Tagsüber sollen maximal null Grad erreicht werden. In der Nacht zu Dienstag könnte dann ein richtiger Kältehammer drohen: Hier rechnet der DWD mit Temperaturen zwischen minus sieben und minus zehn Grad. In Tallagen des Berglandes könnten sogar bis zu minus 13 Grad erreicht werden. Auf den Straßen des Landes sollten Autofahrer deshalb besonders vorsichtig sein, da die Nässe der vergangenen Tage sich schnell in gefährliche Glätte verwandeln kann.