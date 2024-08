DWD-Wetterbericht Extreme Hitze-Welle erreicht das Saarland – und dann steigt wieder Unwetter-Gefahr

Das Hitze-Hoch verlagert sich am Sonntag von Spanien her mitten über unser Gebiet. Das bedeutet, dass es noch wärmer wird. Bei Sonne pur werden zwischen 28 und 33 Grad erwartet. An einigen Stellen kann es sogar noch heißer werden. Zumindest etwas Abkühlung durch Wind ist kaum in Sicht. Auch das Innere von Autos heizt sich mächtig auf, wo es keinen Schatten gibt.