Hitze-Wetter Heißer Ferien-Abschluss im Saarland – nochmal hohe Temperaturen vor Gewitter

So startet auch der Samstag. Der beginnt heiter. Und die Temperaturen erreichen in der Spitze 31 Grad, so die Prognose der Meteorologen. Doch so sonnig soll es nicht den gesamten Tag über bleiben. Wolken ziehen auf. Damit können Donner und Blitz aufziehen. Vereinzelt ist mit starkem Regen zu rechnen. Stürmische Böen sind möglich.