Knallhart-Strafe 2024 Wer ohne Grund Wespen im Saarland tötet, zahlt bis zu 10 000 Euro Bußgeld

Service | Saarbrücken · Ob im Schwimmbad in Saarbrücken, Zuhause, im Biergarten in Saarlouis oder in einem saarländischen Restaurant: Wespen sind derzeit wieder in großer Zahl unterwegs und können auf ihrer Futtersuche äußerst lästig werden. Auf ein Mittel, um sie loszuwerden, sollten Saarländer aber lieber verzichten.

03.09.2024 , 11:52 Uhr

Wespen sind derzeit in großer Zahl vorhanden und können auf ihrer Futtersuche durchaus lästig werden. Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Von Rüdiger Fröhlich Seitenmanager und Online-Redakteur