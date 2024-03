Unklarheit wenige Tage vor der Legalisierung Wer kontrolliert im Saarland überhaupt die Cannabis-Verbotszonen?

Ab dem 1. April (Ostermontag) ist Cannabiskonsum in Deutschland legal. Für das Kiffen in der Öffentlichkeit sieht das Cannabisgesetz der Bundesregierung, dass die Bundesländer nun umsetzen müssen, aber Einschränkungen vor. So sollen ab kommender Woche in einem Radius von 100 Metern rund um Schulen, Kitas, Spielplätze, Sportanlagen und anderen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sowie in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr sogenannte Konsumverbotszonen gelten, in denen nicht gekifft werden darf. Verstöße gegen diese Regeln gelten als Ordnungswidrigkeiten und sollen laut dem neuen Gesetz mit Bußgeldern „bis zu 30 000 Euro geahndet werden“.