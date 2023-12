Weihnachtsfilm der Landesregierung Saarland Weihnachtsfilm 2023: Heimat, Weihnachtsmann und Sorgen

In dem Weihnachtsfilm ist unter anderem eine Familie am Saarpolygon zu sehen. Außerdem ein älteres Ehepaar beim Kartoffeln schälen, zwei Jogger im Kirkler Wald, Glühwein trinkende Menschen am St. Johanner Markt und der verschneite Schaumberg von oben. Über die ästhetischen Zeitlupenbilder spricht Sprecher Frank Hofmann über das Gefühl, an Weihnachten nach Hause zu kommen.