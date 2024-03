Cybermobbing früh verhindern Smartphones an Schulen zu verbieten, hätte viele Vorteile für Kinder und Jugendliche

Ich erinnere mich an einen Fall aus meiner Schulzeit. In der Umkleidekabine ist nach dem Sportunterricht ein Foto mit einem Smartphone entstanden. Zu sehen war darauf eine Schülerin in Unterwäsche. Das Foto wurde im Anschluss in unserer Klassengruppe verschickt. Jeder hatte Zugriff darauf, der abgelichteten Schülerin war das unglaublich unangenehm, obwohl sie nichts für das Bild in prekärer Lage konnte. Rückblickend denke ich: Ein Handyverbot hätte diese Situation verhindern können.