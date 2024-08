Umfrage in Saar-Arztpraxen Respektlose Patienten: Warum viele Arzthelferinnen im Saarland hinwerfen – und welche Folgen das hat

Viele der niedergelassenen Ärzte im Saarland haben mit Personalmangel zu kämpfen. Das hat auch damit zu tun, dass viele medizinische Fachangestellte (Arzthelferinnen und Arzthelfer) ihren Beruf an den Nagel hängen. Die Gründe dafür haben die Kassenärztliche Vereinigung Saarland (KVS) und die Ärztekammer Saarland in einer Umfrage ermittelt, an der sich von Anfang Januar bis Ende April 511 medizinische Fachangestellte (MFA) aus Haus- und Facharztpraxen sowie 128 Praxisinhaber beteiligt haben.