Einführung bringt Herausforderungen mit sich Warum es in vielen Saar-Krankenhäusern noch kein E-Rezept gibt

Christine Keller (Name geändert) wundert sich: Die 40-Jährige ist Patientin an einer Ambulanz des Universitätsklinikums des Saarlandes (UKS) und hat dort die Auskunft erhalten, dass die Klinik noch kein E-Rezept ausstellen kann. Dabei, so dachte sie, sei doch das elektronische Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente ab Januar 2024 Pflicht.