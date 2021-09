Immer mehr Saarländer setzen auf die Gehhilfe : Homburger Orthopäde warnt: “Viele Menschen sind am Rollator unterwegs, die ihn gar nicht benötigen“

Saarbrücken Krankenkassen im Saarland zählen immer mehr Anträge für einen genehmigungspflichtigen Rollator. Orthopäde Eduard Schmitt von der Universitätsklinik Homburg warnt allerdings vor zu viel Bequemlichkeit.

Doch heute weiß niemand genau, wie viele Rollatoren in Deutschland im Einsatz sind, denn seit einigen Jahren bieten auch Discounter wie Aldi, Lidl oder Netto sowie zahllose Online-Shops Rollatoren im freien Verkauf an.

„Wie lange will man denn so weitermachen?“

„Wie lange will man denn so weitermachen?“ : „Freedom Day“: Saar-Kassenärzte für baldiges Ende aller Corona-Einschränkungen

Möglicherweise legen sich viele Menschen vorsichtshalber einen Rollator zu, weil sie glauben, nicht mehr sicher gehen zu können. Aus medizinischer Sicht ist der Boom nicht zu erklären. „Patienten, bei denen gerade ein neues Hüft- oder Kniegelenk implantiert wurde, benötigen keinen Rollator“, sagt der Orthopäde Professor Dr. Eduard Schmitt von der Universitätsklinik Homburg. „Am Tag nach der Operation beginnt ein Gehtraining mit Gehstützen, also Krücken, denn das Ziel ist es ja, dass die Patienten nach der Entlastungsphase ohne Hilfsmittel wieder frei gehen können. Auch in der anschließenden Reha wird ohne Rollator geübt und trainiert, um wieder die frühere Beweglichkeit und Gangsicherheit zu erlangen“.

„Es ist auch mein Eindruck, dass viele Menschen am Rollator unterwegs sind, die ihn gar nicht benötigen. Ich glaube aber nicht, dass Ärzte Rollatoren aus reiner Gefälligkeit verschreiben, im Gegenteil, die Kollegen bemühen sich sogar, diesen Patienten klar zu machen, dass sie keinen Rollator brauchen.“ Das sei in einigen Fällen gar nicht einfach. Es gibt auch Patienten, die die Meinung vertreten, ein Rollator auf Rezept stehe ihnen auch ohne medizinische Notwendigkeit zu, weil dieser zur Krankenkassenleistung, für die sie Beiträge bezahlen, gehöre. „Es mag auch Nutzer geben, die keinen Rollator brauchen, aber ihrer Umwelt zeigen wollen, dass sie ein Handicap haben, um Mitleid zu erregen, oder sie suchen nach Aufmerksamkeit und Zuwendung“, sagt Schmitt. Wer keinen Rollator auf Rezept bekommt, kann sich einen für wenig Geld besorgen. Bei Discountern und Internet-Shops gibt es Rollatoren schon ab 65 Euro.

Ein Rollator kann für Patienten sinnvoll sein, die längere Gehstrecken nur unter starken Schmerzen im Rücken und in den Beinen bewältigen können, sowie bei Gangunsicherheit infolge Schwindel, Koordinationsstörungen und einer teilweisen Lähmung des Beines, zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Für diese Menschen bedeutet ein Rollator mehr Lebensqualität. Sie bleiben weiterhin mobil, können den eingebauten Sitz zum Verschnaufen nutzen und im montierten Korb ihre Einkäufe verstauen. Andererseits verführt der Rollator die Patienten dazu, sich weniger zu bewegen. Sie verlernen das normale Gehen und gewöhnen sich so an den Rollator, dass er aus ihrem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken ist.

Sturzgefahr nach vorne steigt durch Rollator

Ist ein Rollator medizinisch erforderlich und wird er richtig benutzt, hilft er vor allem älteren Menschen, mobil zu bleiben. Eine fachmännische Einweisung in den Gebrauch sowie ein gezieltes Training für die die Stand- und Gangsicherheit helfen, Stürze zu vermeiden. Ein stabiler Gang wird nur erreicht, wenn die Patienten aufrecht am Rollator stehen, wobei der Körperschwerpunkt zwischen die Füße fällt. Oft sieht man aber, dass der Oberkörper nach vorn verlagert ist und die Benutzer praktisch den Rollator mit ausgestreckten Händen vor sich herschieben.

Durch die Verlagerung des Schwerpunkts nach vorn steigt die Sturzgefahr deutlich, wenn der Rollator nach vorne läuft und die Bremse nicht mehr rechtzeitig eingesetzt werden kann. „Gerade bei älteren Menschen ist die Gefahr groß, sich bei einem solchen Sturz den Oberschenkel, einen Arm oder Rippen zu brechen, oder gar mit dem Kopf auf den Boden aufschlagen kann, was schlimmstenfalls auch tödliche Folgen nach sich ziehen kann“, sagt Eduard Schmitt. Beim nach vorn gebeugtem Gehen wird die Rückenmuskulatur deutlich überlastet, was zu Muskelverkrampfungen und Rückenschmerzen führen kann. Das verschlechtert die Mobilität zusätzlich. Gerade bei Osteoporose-Patienten kann die gebeugte Haltung die Rückenschmerzen verschlimmern.

Auch der Halswirbelsäule droht Gefahr. „Beim nach vorn gebeugtem Gang ist das Gesicht nach unten gewandt. Will man nach vorn schauen, um sich in der Umgebung zu orientieren, muss man den Kopf in den Nacken legen. Das belastet die Halswirbelsäule, die bei älteren Menschen in der Regel degenerative Abnutzungserscheinungen und auch Bewegungseinschränkungen zeigt, sodass es auch hier zu dauerhaften Schmerzen kommen kann“, erklärt der Mediziner.