Steigen die Infektionen wieder an? Warum Ärzte im Saarland jetzt wieder zu Corona-Tests raten

Laut Bundes-Hausärzteverband kommen immer mehr Menschen mit Corona-Infektionen in die Praxen. Deshalb rät jetzt auch der Hausärzte-Verband im Saarland Patienten mit Erkältungssymptomen wieder vermehrt zu einem Selbsttest, bevor sie den Arzt aufsuchen: „Das dient der Klarheit und dem Schutz anderer“, so der Vorsitzende des Verbandes, Dr. Michael Kulas. Er verweist auf die Freiwilligkeit, denn seit dem Frühjahr existiert keine gesetzliche Test-Strategie mehr. Kulas hält die Lage in den hiesigen Praxen allerdings für „undramatisch“.