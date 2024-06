Unwettergefahr am Wochenende Gewitter und Starkregen im Saarland erwartet – Warnung vor möglichen Überflutungen

Nach aktuellen Informationen des Hochwassermeldezentrums (HMZ) im Saarland werden an der Oberen Blies in der Nacht zum Sonntag Wasserstände knapp oberhalb der Meldehöhe 1 erwartet. An der Unteren Blies und dem Schwarzbach wird der Höchststand wohl am Sonntagmittag erreicht, mit Wasserständen zwischen Meldehöhe 1 und 2. Auch an der Prims ist eine Überschreitung der Meldehöhe 1 in den Oberläufen möglich, während an Nied und Saar keine kritischen Wasserstände erwartet werden.