Nach Messer-Angriff im Hauptbahnhof Diskussion über Waffenverbotszonen im Saarland – aber was ist eigentlich erlaubt?

Schusswaffen, Pfefferspray oder Messer – bei Straftaten wird von verschiedensten Waffen Gebrauch gemacht, doch vor allem mit Letzterem sind Polizisten in Deutschland zunehmend konfrontiert, wenn sie im Einsatz sind. Dennoch gilt es auch für vermeintlich weniger gefährliche Waffen, Vorgaben zu beachten. Nach dem Vorfall am Hauptbahnhof Saarbrücken, bei dem ein Mann in einer Regionalbahn mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt wurde, diskutiert auch die Landesregierung im Saarland über die Ausweitung sogenannter Waffenverbotszonen. Gemeint sind Bereiche, in denen das Mitführen von Waffen und gefährlichen Gegenständen grundsätzlich verboten ist. Was in Deutschland als Waffe zählt und unter welchen Umständen diese verwendet oder mitgeführt werden dürfen – ein Überblick.