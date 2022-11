Online-Abstimmung : Das sind die beliebtesten Metzgereien im Saarland

Saarbrücken Die Leser des Gourmet-Lifestyle-Magazins Falstaff haben abgestimmt: Der jeweils beliebteste Metzger in den 16 Bundesländern steht fest. Auch im Saarland konnten Kunden abstimmen.

Ob Bratwurst oder Rinderfilet, ob Schwenker oder Schweinebraten: Jeder Kunde hat seine Vorlieben. Und welcher Metzger erfüllt die persönlichen Bedürfnisse im Saarland am besten?

Das Szene-Magazin Falstaff rief seine Leser dazu auf, für den beliebtesten Handwerksbetrieb abzustimmen. Per Internet-Voting entstand so die Rangliste. Diese veröffentlichten nun die Autoren für jedes Bundesland.

So viele Metzgereien gingen fürs Saarland ins Rennen

Die von Falstaff übermittelte Siegerliste, wer bei Kunden am besten abschneidet, sieht wie folgt aus – in Klammern steht neben dem Ort der prozentuale Stimmenanteil:

Über die konkrete Anzahl derjenigen, die sich an der Abstimmung beteiligten, macht das Unternehmen keine Angaben.

Die beliebtesten Bäckereien und Pizzerien im Saarland

Erst vor kurzem kürte der Verlag die beliebtesten Bäckereien im Bundesland. Da machte Brot und Sinne aus Saarbrücken das Rennen. Kurz davor wollte die Falstaff-Redaktion wissen, bei welchen Pizzerien Saarländer am liebsten einkehren. Da lag Little Italy aus Püttlingen auf dem ersten Platz.

Wer steckt hinter Falstaff? 1980 wurde das Wein- und Gourmetmagazin in Österreich auf den Markt gebracht. 2010 kam sein deutscher Ableger. Dessen Sitz ist in Düsseldorf. Pro Jahr kommen zehn Ausgaben auf den Markt plus Sonderprodukte.