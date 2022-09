Spezieller Vorbereitungskurs : So werden Migranten im Saarland für Pflegeberufe geschult

Die Diakonie Saar bietet Vorbereitungskurse für Menschen mit Migrationshintergrund an, die eine Ausbildung in der Pflege oder einem medizinischen Beruf anstreben. Das Foto zeigt einige Teilnehmer des laufenden Kurses. Foto: Diakonie Saar

Saarbrücken Der Bedarf nach Pflegekräften ist hoch. Die Diakonie Saar macht Menschen mit Migrationshintergrund nun fit für eine Ausbildung im medizinischen Bereich.

Von Martin Lindemann

Einen einzigartigen Vorbereitungskurs für Menschen mit Migrationshintergrund, die eine Ausbildung in der Pflege oder einem medizinischen Beruf anstreben, bietet die Diakonie Saar an, die von den evangelischen Kirchenkreisen Saar-Ost und Saar-West getragen wird. Der nächste Kurs startet am 4. Oktober. Wer aus dem genannten Personenkreis beispielsweise eine Ausbildung als Pflegekraft, medizinische Fachangestellte, Rettungssanitäter oder Therapeut beginnen will, aber die deutsche Sprache noch nicht ausreichend beherrscht und mit den kulturellen und sozialen Gepflogenheiten noch zu wenig vertraut ist, wird in dem Kurs, der über ein Jahr läuft, entsprechend qualifiziert.

„Die Teilnehmer erlernen vor allem die deutsche Sprache sowie Fachausdrücke, die in den medizinischen Berufen verwendet werden“, erklärt Kati Schiweck-Dörr, Sozialpädagogische Begleiterin für berufliche Integration bei der Diakonie Saar. Solche Fachbegriffe sind zum Beispiel Gelenkkapsel, Muskelkontraktion, Herzkranzgefäß und Fallpauschale. Außerdem absolvieren alle Teilnehmer in der Regel jeweils drei Praktika in Krankenhäusern, in Arztpraxen, bei Sozialstationen oder bei Pflegediensten, um die Abläufe kennenzulernen.

Vom Praktikum direkt zur Ausbildung

Manchem Teilnehmer wurde während des Praktikums schon direkt eine Ausbildungsstelle angeboten. Im Kurs wird außerdem geübt, wie man gute Bewerbungsschreiben verfasst und Bewerbungsgespräche führt und was im Umgang mit Behörden zu beachten ist. „Einige Teilnehmer haben auch familiäre und soziale Probleme. Wir helfen ihnen dann beispielsweise bei der Suche nach einer Wohnung oder einem Kindergartenplatz“, sagt Schiweck-Dörr.

Die Kursteilnehmer werden wochentags von 8.30 bis 13.30 Uhr in den Schulungsräumen der Diakonie Saar am Malstatter Markt in Saarbrücken-Malstatt unterrichtet. Im Haus befindet sich auch eine Küche, in der oft gemeinsam gekocht wird, und ein Raum, in dem einzelne Teilnehmer bei Bedarf sozialpädagogisch beraten und betreut werden.

Jobcenter übernimmt die Kosten für den Kurs

Die Diakonie Saar bietet diese Kurse seit fünf Jahren an. Es gibt maximal 24 Plätze; den laufenden Kurs, der in Kürze endet, besuchen zwölf Teilnehmer, die im Durchschnitt Mitte 20 sind. Die meisten sind Frauen, es kommen aber immer wieder auch Männer, die eine Ausbildung in einem medizinischen Beruf anstreben. So hat ein 52 Jahre alter Mann aus Syrien den Vorbereitungskurs genutzt, um seinem Berufsziel ein Stück näher zu kommen: einer Anstellung in einer Praxis oder Krankenhausabteilung für Radiologie.

In der Regel übernimmt das Jobcenter die Kosten für den Kurs. Die Teilnehmer erhalten einen sogenannten Bildungsgutschein für eine Weiterbildung und Umschulung. Es gibt dafür einige Zugangsvoraussetzungen: Migrationshintergrund, Arbeitslosigkeit, Sprachkenntnisse auf B1-Niveau, die für den Alltag ausreichen, sowie ein anerkannter Schulabschluss und Interesse an einem medizinischen Beruf.

Auch Sprachtest ist Teil des Vorbereitungskurses

Der Vorbereitungskurs der Diakonie Saar endet mit dem „Goethe-Sprachtest Pro Pflege“, in dem die Schüler fachspezifische Sprachkenntnisse auf einem fortgeschrittenen Sprachniveau nachweisen müssen. Damit können sie in einer späteren Ausbildung dem Unterricht problemlos folgen. „In der Regel bestehen weit über 90 Prozent der Teilnehmer diesen Test“, sagt Kati Schiweck-Dörr. Auch für die Teilnehmer des laufenden Kurses sagt Birgit Franke, Bereichsleiterin der Fachabteilung Berufliche Integration bei der Diakonie Saar, gute Ergebnisse voraus. Sie lobt ausdrücklich die „Zuverlässigkeit und Eigenmotivation“ der Schüler.